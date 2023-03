Napoli-Atalanta, scena esilarante tra Starace e Diletta Leotta | VIDEO

Il Napoli è sempre più vicino allo scudetto, è la squadra più forte del campionato di Serie A e anche in Champions League è in grado di togliersi importanti soddisfazioni. La giornata del massimo torneo italiano ha regalato il big match contro l’Atalanta.

Anche il rendimento della compagine di Gasperini è stato molto positivo, i nerazzurri sono pienamente in corsa per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Prima del match è andato in scena un episodio che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Divertente imprevisto prima del match. Diletta Leotta stava analizzando la partita, in compagnia di Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini. Mentre discutevano della sfida, si è registrata una scena esilarante: Ciro Ferrara ha chiamato Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli.

Starace si è avvicinato e ha offerto il caffè a Diletta Leotta. “Penso che una cosa del genere non si sia mai vista”, ha affermato Ciro Ferrara. “Il caffè più buono di Napoli. Ma che dico di Napoli, d’Italia!”, la risposta di Diletta.

“The finest coffee in Napoli” is big praise from Diletta Leotta. ☕️

The legendary Tommaso dropped by DAZN’s pitchside team to deliver a pre-match coffee ahead of Napoli’s game against Atalanta at the Maradona.

pic.twitter.com/YGt2qrAdWb

— Total Italian Football (@SerieATotal) March 11, 2023