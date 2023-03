Nadal e il ritorno in campo: “ci vuole tempo, non ho una data”

SportFair

Rafa Nadal sta ancora recuperando dall’infortunio degli Australian Open: il tennista maiorchino ha accusato un problema alla gamba sinistra che lo sta tenendo lontano dal campo.

Il tennista spagnolo si è recato al Santiago Bernabeu oggi per la semifinale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona e ha parlato del suo possibile ritorno in campo.

Le parole di Nadal

“Non lo so ancora. Ho avuto un grave infortunio in Australia e non ho una data di ritorno. Mi ci vuole tempo e tanto lavoro per riprendermi. Sto facendo controlli settimanali. Dovremo vedere come mi evolverò, ma oggi non sono qui, vedremo. Mi sto riprendendo. Faccio più lavoro che posso ogni giorno per recuperare nel miglior modo possibile. Vado giorno per giorno. Non so quando tornerò, quando starò bene. E poi dovremo avere un po’ di pazienza”, ha dichiarato alla tv del Real.

“Mi sono fatto male ai muscoli, mi sono strappato un po’ il tendine in un posto molto complicato , lo psoas, perché nel tennis si prende forza da lì. È un’evoluzione più lenta di quanto vorremmo, ma non c’è altra scelta che avere un po’ di pazienza. Non ho più 20 anni e il calendario sta passando. Quando sei come me da un anno, ti stanchi. Mi alleno 15 o 20 minuti al giorno all’Accademia, in modo che il mio braccio non degeneri. Non so se tornerò a Monte Carlo, a Barcellona o a Madrid. Ma quando sono lì ho voglia di giocare e appena posso ci sarò subito”, ha aggiunto.