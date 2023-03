Musetti insultato e minacciato: il duro sfogo sui social

SportFair

Lorenzo Musetti è una furia. Il tennista italiano è stato eliminato al primo turno agli Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione e ha ricevuto insulti e minacce sui social.

Episodio che non è di certo piaciuto a Musetti, che ha deciso di limitare i commenti sui suoi social e ha condiviso un duro sfogo.

Le parole di Musetti

“Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano. Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti“, ha dichiarato il 21enne toscano.