Musetti ko, sfuma il derby con Sinner ad Indian Wells. Grande Trevisan in rimonta

E’ arrivata un’altra soddisfazione per i colori italiani ad Indian Wells. Grande vittoria in rimonta di Martina Trevisan, l’azzurra ha avuto la meglio di Madison Brengle in una partita spettacolare. Partenza sprint della statunitense che vince il primo set con il punteggio di 5-7. La reazione dell’azzurra è strepitosa, Trevisan inizia a dominare e chiude con un doppio netto 6-1, 6-2. Nel prossimo match in campo contro Muchova.

Continua il momento negativo di Lorenzo Musetti, in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico. Sfuma il derby tutto italiano con Jannik Sinner.

Musetti è stato sconfitto da Adrian Mannarino, la gara si è chiusa in due set. Il francese è molto più concreto e vince con un dopppio 6-4. Non è un buon momento per il tennista italiano, reduce da partite deludenti. Si tratta del quarto ko di fila, adesso è crisi nera.