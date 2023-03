Mourinho nello spogliatoio di Serra: la ricostruzione dello scontro

SportFair

La 24esima giornata del campionato di Serie A è salita alla ribalta anche e soprattutto per lo scontro tra l’allenatore Mourinho e il quarto uomo Serra. La gara tra Cremonese e Roma si è conclusa sul clamoroso risultato di 2-1, decisivo il calcio di rigore trasformato da Ciofani. A scatenare le discussioni è stata soprattutto l’espulsione di José Mourinho.

Al termine della partita lo Special ha accusato il quarto uomo. “Chi mi conosce da anni sa che sono emotivo, ma pazzo no. Quel tipo di reazione c’è stata perché mi è stato detto qualcosa di grave, bisogna capire se si potrà fare qualcosa dal punto di vista legale, gli arbitri mi hanno detto che non c’è la registrazione di quello che mi ha detto Serra, voglio sapere se i signori della Procura federale che sentono tutto hanno capito qualcosa”.

Il retroscena dello spogliotoio

Sui social circola un video con il labiale di Serra nei confronti dell’allenatore della Roma. Incertezza sulla prima parte della frase: “ti stanno prendendo tutti per il c**o”, è l’interpretazione sui social, poi Serra sembra effettivamente urlare “vai a casa, vai a casa”. La Procura ha deciso di aprire un’inchiesta.

Nel frattempo è emerso un nuovo retroscena, sul comportamento dello Special One al termine della partita. Secondo quanto ricostruito il portoghese si sarebbe presentato fuori dallo spogliatoio degli arbitri per chiedere un confronto.

Mourinho avrebbe attaccato Serra: “se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui”. Serra: “scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, io non ho detto niente”.

A quel punto la furia del portoghese: “bugiardo. Sei un uomo di m…., vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve”. Infine Serra: “ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia”.