MotoGP, Alex Marquez si prende il warm up del GP del Portogallo

I piloti della MotoGP sono tornati in pista a Portimao per il warm up che anticipa la gara di questo pomeriggio. I campioni delle due ruote hanno girato 10 minuti in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del GP del Portogallo, al via alle 15.

Al termine della sessione è Alex Marquez il più veloce, col tempo di 1.38.719 Alex Marquez. Lo spagnolo precede Quartararo, che ha avuto qualche problema con la sua Yamaha e Marc Marquez.

Quarto tempo per Jorge Martin, seguito da Miller e Oliveira. Settimo invece il campione del mondo Pecco Bagnaia, che si lascia alle spalle Binder, Bezzecchi ed Aleix Espargaro.