MotoGP, subito in pista per il GP d’Argentina: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP è iniziata col botto. Dal punto di vista dello spettacolo e degli spettatori la Sprint Race è stata un successone ed in pista non sono mancati i colpi di scena.

Diverse le cadute in pista, più e meno pericolse: Pol Espargaro è stato costretto al forfait dopo le seconde prove libere, Enea Bastianini invece ha rimediato una frattura alla scapola dopo una caduta nella gara Sprint, infine Marquez e Oliviera sono finiti a terra in gara dopo un erroraccio dello spagnolo della Honda.

Saranno tre i grandi assenti al prossimo round, il GP d’Argentina, in programma per domenica 2 aprile. Marquez si è sottoposto ad un intervento chirurgico questa mattina a causa di una frattura scomposta e salterà la prossima gara, così come anche Bastianini e Pol Espargaro. Dovrebe invece farcela lo sfortunato Oliveira.

Si torna dunque subito in pista dopo il Portogallo: i piloti si sfideranno sul cricuito di Termas de Rio Hondo. Il weekend di gara argentino sarà trasmesso sui canali Sky, mentre la Gara Sprint sarà disponibile anche in chiaro su TV8. La gara della domenica invece andrà in onda in differita.

Gli orari del GP d’Argentina

Venerdì 31 marzo

14.00-14.35 Prove libere 1 Moto3

14.50-15.30 Prove libere 1 Moto2

15.45-16.30 Prove libere 1 MotoGP

18.15-18.50 Prove libere 2 Moto3

19.05-19.45 Prove libere 2 Moto2

20.00-21.00 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 1 aprile

13.40-14.10 Prove libere 3 Moto3

14.25-14.55 Prove libere 3 Moto2

15.10-15.40 Prove libere MotoGP

15.50-16.05 Qualifiche 1 MotoGP

16.15-16.30 Qualifiche 2 MotoGP

17.50-18.05 Qualifiche 1 Moto3

18.15-18.30 Qualifiche 2 Moto3

18.45-19.00 Qualifiche 1 Moto2

19.10-19.25 Qualifiche 2 Moto2

20.00 Sprint Race MotoGP

Domenica 2 aprile

14.45-14.55 Warm-up MotoGP

16.00 Gara Moto3

17.15 Gara Moto2

19.00 Gara MotoGP