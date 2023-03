Aleix Espargaro è una furia: l’attacco a Marquez e alla Race Direction

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP è iniziata col botto. Il primo weekend di gara ha regalato emozioni, spettacolo e anche qualche spavento di troppo.

Pol Espargaro è stato il primo dei tanti piloti a riportare gravi conseguenze dopo una brutta caduta nelle FP2 del GP del Portogallo, poi è stato il turno di Bastianini nella Gara Sprint e di Marquez e Oliviera nella gara della domenica.

Un weekend di gara che ha fatto infuriare Aleix Espargaro, fratello di Pol, che ha fine GP non ha nascosto tutto il suo disappunto.

Le parole di Aleix Espargaro

“Sta diventando una cosa folle correre in moto. Noi veniamo qui il weekend per gareggiare nel motomondiale non per andare in ospedale. Non si può assolutamente continuare così, la race direction deve fare qualcosa. È sempre la solita storia sono stufo”, ha dichiarato lo spagnolo.

“Marquez deve imparare a capire che se può passare sorpassa altrimenti non può sperare nel meglio buttando dentro la moto. Cosa c*** sta combinando, già al primo giro ha fatto un casino. Ora basta. Pecco agisce nel modo giusto e pulito, così bisogna fare”, ha aggiunto

“Fisicamente sto davvero bene, sono contento di questo. Le mie condizioni anche dopo la gara sono perfette e sono soddisfatto. Invece tutto il contrario mentalmente è stata davvero dura. Spero davvero che Miguel (Oliveira) stia bene non solo adesso ma anche in futuro perché ad esempio tempo fa è successa una cosa simile tra me e Smith e ho avuto problemi per un anno intero. Ho dovuto fare infiltrazioni e cure per tornare a stare bene”, ha concluso.