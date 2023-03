MotoGP, la sanzione a Marquez dopo l’incidente con Oliveira

SportFair

E’ arrivata la sanzione nei confronti di Marc Marquez dopo l’incidente in occasione del gran premio del Portogallo di MotoGP. La gara si è conclusa con il trionfo di Bagnaia, splendida doppietta per il campione del mondo in carica.

Il gran premio è stato condizionato anche dal brutto incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira. Lo spagnolo ha sbagliato la frenata e travolto il collega portoghese. Marquez è stato criticato moltissimo per la manovra, prima fischiato dal pubblico e poi attaccato anche dai colleghi. Lo spagnolo si è poi scusato.

La manovra rischia di condizionare anche il prossimo gran premio di MotoGP, in Argentina. Marc Marquez è stato infatti penalizzato: dovrà scontare in gara due long lap penalty.

La Long Lap Penalty consiste nell’effettuare un passaggio nell’area in asfalto esterna alla pista. La presenza di Marc Marquez nel gran premio in Argentina è comunque a rischio, lo spagnolo dovrà sottoporsi ad accertamenti dopo l’incidente.