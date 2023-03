MotoGP, problemi per Espargaro: “non ho forza per guidare”

SportFair

E’ in corso a Portimao l’ultima giornata di test di MotoGP. I campioni delle due ruote sono tornati in pista per un’ultima volta prima dell’inizio della stagione 2023.

La sessione è terminata in anticipo per Aleix Espargaro, che ha accusato un problema al braccio, per il quale potrebbe subire un intervento chirurgico.

Le parole di Espargaro

“Ho il braccio destro abbastanza infiammato, non ho forza per guidare e mi sono dovuto fermare. Sembra che sia necessaria un’operazione, farò ulteriori controlli domani, forse c’è una fibrosi nel muscolo. Se così fosse, dovrei sottopormi subito a un intervento. Comunque La nuova Aprilia non è male, ma non dimentichiamo che questi sono solo dei test, bisogna analizzare tutto molto bene“, queste le parole dello spagnolo dell’Aprilia ai microfoni Sky al termine della sua giornata in pista.