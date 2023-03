MotoGP, è già guerra di nervi tra piloti: idee chiare sul favorito

SportFair

Si torna in pista in MotoGP, è altissima l’attesa in vista dell’esordio del campionato in Portogallo. L’italiano Bagnaia dovrà difendere il titolo di campione del Mondo. Oggi è andata in scena la conferenza stampa, a parlare è stato proprio Bagnaia. “Sono molto contento del nostro precampionato, l’anno scorso eravamo nei guai all’inizio, ma abbiamo imparato dai nostri errori e avuto il tempo per migliorare il passo gara e aggiungere velocità in curva. Siamo sicuramente i favoriti per vincere il titolo, ma sono tanti i piloti che possono darci filo da torcere. Non sarà semplice, ma sono fiducioso: possiamo farcela”.

In corsa anche Quartararo: “Bagnaia è il pilota più veloce al momento e la sua scuderia sembra avanti a tutti. Io sono cresciuto molto a livello fisico, ma ci manca ancora qualcosa per raggiungerli: è una questione di dettagli. Dovremo essere bravi nel corso della stagione a evolverci e fare costanti passi in avanti. Le sprint race rappresentano un ulteriore rischio per i piloti durante tutto l’arco di una stagione intensa, ma se serve ad accrescere il numero di fan ben vengano”.

Non sembra molto fiducioso Marc Marquez: “a Portimao non possiamo lottare per il podio o la vittoria. Ci siamo avvicinati molto alle prime posizioni nel passo gara, ma soltanto i primi risultati della stagione ci diranno se saremo in grado di competere con Bagnaia e la sua Ducati”.