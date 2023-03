L’Argentina e le sanzioni, Bagnaia chiede chiarezza: “capire è difficile”

SportFair

I piloti della MotoGP sono arrivati a Termas de Rio Hondo, dove domenica si corre il GP d’Argentina, secondo round della stagione 2023.

Pecco Bagnaia arriva in Argentina sorridente e fiducioso, reduce da una doppia vittoria in Portogallo. In conferenza stampa il campione del mondo ha parlato del nuovo weekend di gara ma anche della penalità di Marc Marquez.

Le parole di Bagnaia

“Difficoltà in Argentina? Sono molto curioso di scendere in pista qui. Lo scorso anno non siamo stati particolarmente competitivi, ma nel corso della stagione siamo molto migliorati. Quest’anno dovremo verificare il nostro potenziale per stare davanti. Non abbiamo fatto test e probabilmente domani pioverà e la pista potrebbe essere molto sporca. Assenze dei rivali? Auguri di pronta ripresa, spero di vederli molto presto. In questo momento del campionato dobbiamo pensare a chi c’è, Maverick e Marco sono vicini a me in classifica”, ha affermato Bagnaia.

“Perdere punti è facile e sarà importante essere costanti. Bezzecchi? Sanno tutti che siamo grandi amici, lavoriamo insieme e ci alleniamo insieme quotidianamente, anche al Ranch. Scherziamo in continuazione, ci divertiamo tanto. Marc, Fabio ed Enea i rivali? Certo che Marquez e Bastianini adesso non possono esserlo, ma è troppo presto ora per pensare al campionato. Ora i più vicini sono Vinales e Bezzecchi e dobbiamo concentrarci ad essere competitivi. Ad Austin avremo un’idea ancora più chiara. Quartararo ha mostrato un buon passo, ma è rimasto dietro nel gruppo. Dobbiamo concentrarci sulle singole gare e su chi è più vicino”, ha aggiunto.

Infine sulle sanzioni ha concluso: “credo che dobbiamo chiedere maggiore chiarezza su sicurezza e sanzioni. Capirci è molto difficile, io nelle PL1 di Misano avevo rallentato convinto di aver già visto la bandiera a scacchi, prendendo 3 posizioni di penalità. Capire è molto difficile, è difficile capire cosa devi fare e cosa stanno facendo, ad esempio è difficile capire un errore del genere sulla sanzione per Marquez”.