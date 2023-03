MotoGP, non solo Marquez: anche Oliveira salta l’Argentina

SportFair

Il Gran Premio del Portogallo ha regalato emozioni e spettacolo, ma anche qualche grosso spavento. Diverse le cadute durante il weekend di gara a Portimao che hanno messo ko diversi piloti. Ultima in ordine di tempo quella di Marc Marquez e Miguel Oliveira dopo l’erroraccio dello spagnolo della Honda che ha colpito in pieno il collega portoghese.

Marquez si è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico alla mano e salterà il GP d’Argentina, secondo appuntamento della stagione.

Se in un primo momento sembrava che Oliveira potesse volare in terra argentina per gareggiare a Termas de Rio Hondo, è arrivata adesso comunicazione dal team RNF che il portoghese sarà costretto a saltare la seconda gara della stagione per le contusioni riportate.

La nota del team

“Dopo la caduta nel Gran Premio del Portogallo, Oliveira si è sottoposto a ulteriori test nella sua città natale, dove sono emersi ulteriori danni che non gli permetteranno di prendere parte al secondo GP della stagione. Nonostante lo stop, Oliveira rimane fedele al suo obiettivo di essere competitivo nel Campionato del Mondo e si concentrerà sul suo recupero per tornare in sella alla sua Aprilia RS-GP al terzo round della stagione ad Austin, in Texas, solo due settimane dopo. L’intero team CryptoDATA RNF MotoGP augura a Oliveira una pronta guarigione e attende con ansia il suo ritorno alle corse. Non sarà sostituito in Argentina. Il team CryptoDATA RNF MotoGP fornirà aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo futuro”, conclude il comunicato.

Oliveira sarà il quarto pilota a saltare la gara argentina: prima di lui hanno dichiarato forfait Pol Espargaro, Enea Bastianini e Marc Marquez.