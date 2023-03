MotoGP, la griglia di partenza del GP del Portogallo

SportFair

E’ andata in scena oggi la prima Sprint Race della MotoGP. I campioni delle due ruote si sono sfidati in pista a Portimao in una gara breve che ha assegnato i primi punti della stagione, decretando anche la griglia di partenza della gara di domani pomeriggio.

Pecco Bagnaia ha trionfato alla grande a Portimao, davanti a Jorge Martin e Marc Marquez. Qualche difficoltà in pista per Quartararo che a seguito di un contatto ha perso posizioni, riuscendo a rimontare solo fino al 10° posto.

Mentre Enea Bastianini si è procurato una frattura alla scapola con una caduta a seguito di un contatto con Luca Marini e domani non parteciperà al GP del Portogallo.

La grigla di partenza del GP del Portogallo

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Martin, 3. M. Marquez

2ª fila: 4. Miller, 5. Vinales, 6. A. Espargaro

3ª fila: 7. Oliveira, 8. Zarco, 9. A. Marquez

4ª fila: 10. Quartararo, 11. Fernandez R., 12. Binder

5ª fila: 13. Rins, 14. Morbidelli, 15. Nakagami

6ª fila: 16. Di Giannantonio, 17. Bezzecchi, 18. Bastianini

7ª fila: 19. Marini, 20. Mir, 21. Fernandez A.