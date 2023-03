MotoGP, la griglia di partenza della sprint race a Portimao

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della MotoGP, si sono appena concluse le qualifiche a Portimao ed è stata definita la griglia di partenza della prima sprint race. Pole position a sorpresa, il più veloce è stato Marc Marquez. Il campione del mondo in carica Bagnaia è stato beffato nel giro finale.

In terza posizione Martin, poi Oliveira, Miller e Bastianini. In settima posizione Vinales, poi Bezzecchi che non è riuscito a confermare il risultato delle ultime prove libere. Nono Marini e deludente undicesimo posto di Quartararo.

La griglia di partenza a Portimao

1ª fila: 1. M.Marquez, 2. Bagnaia, 3. Martin

2ª fila: 4. Oliveira, 5. Miller, 6. Bastianini

3ª fila: 7. Vinales, 8. Bezzecchi., 9. Marini

4ª fila: 10. Zarco, 11. Quartararo., 12. A.Espargaro

5ª fila: 13. A. Marquez, 14. Mir., 15. Binder

6ª fila: 16. Rins, 17. Morbidelli., 18. Nakagami