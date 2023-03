E’ morto il giornalista Thijs Slegers, grande amico di Ibrahimovic

SportFair

E’ un periodo nero per Zlatan Ibrahimovic, soprattutto fuori dal campo. Dopo l’addio a Mino Raiola e Sinisa Mihajlovic, lo svedese piange un altro grande amico: Thijs Slegers. Il 46enne era un giornalista di Football International, molto conosciuto nel mondo del calcio per aver ricoperto il ruolo di adetto stampa del Psv.

La sua storia aveva commosso tutti, lottava infatti contro una grave malattia: la leucemia. “La malattia non può essere fermata. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono più fare niente per me”, aveva scritto sui social.

“Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni. Questo ci ha fatto molto bene. Per quanto? In quali circostanze? Non lo sappiamo ora e rimaniamo incerti”.

Lo stesso Ibrahimovic, visibilmente commosso, aveva raccontato i dettagli sul rapporto con Slegers. “Era il mio unico amico quando ero giovane. Non avevo davvero nessuno in Olanda. Poi mi ha contattato un giornalista e siamo andati a cena insieme. Da quel momento siamo diventati buoni amici. Thijs mi ha aiutato e mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno. Siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore. Thijs, voglio solo dirti che ti voglio bene, amico mio”, le parole di Zlatan.