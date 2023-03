Tragedia nel mondo dei motori: morto il figlio del presidente FIA

SportFair

Una tragedia colpisce il mondo dei motori, toccando da vicino la famiglia della FIA. E’ stata diffusa oggi la notizia della morte di Saif Muhamad bin Salim Al Falasi, figlio del presidente dell’organizzazione, Mohammed Ben Sulayem.

Il ragazzo, 29enne, è deceduto in un incidente stradale: il figlio del presidente FIA non è morto dopo essere stato incapace di superare le gravi ferite riportate nell’impatto. Secondo diversi media mediorientali, l’incidente mortale è avvenuto martedì scorso, a Dubai, dove sono rimasti coinvolti diversi veicoli.

Sebbene né la famiglia né la FIA abbiano confermato la notizia attraverso un comunicato, lo ha fatto la Federazione automobilistica degli Emirati, che ha espresso il suo profondo dolore per la notizia “annunciando la morte di Saif bin Mohammed bin Sulayem, figlio del presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) Muhammad bin Sulayem. “Chiedo a Dio di perdonarlo e di avere pietà di lui e farlo vivere in grandi giardini e dare pazienza alla sua famiglia. Le nostre condoglianze a Sua Eccellenza Mohammed bin Sulayem e alla sua famiglia. Che Dio ti ricompensi e che Dio ti benedica“, ha concluso la dichiarazione.

La carriera di Saif Muhamad bin Salim Al Falasi

Il giovane era un pilota e ha anche esordito in Formula 4 nel suo paese. Lo ha fatto per due stagioni, nel 2016 e nel 2017, con un totale di otto gare disputate, anche se ben presto ha appeso la tuta al chiodo e si è ritirato definitivamente quella stessa stagione. Il suo miglior risultato è stato un settimo posto in gara.