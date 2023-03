Mondiale 2026, cambia il format: partecipanti e regolamento

SportFair

Lo spettacolo del Mondiale in Qatar si è concluso con il trionfo dell’Argentina, il trascinatore è stato come al solito Leo Messi. Grande delusione per la Francia di Mbappé, sconfitta ai calci di rigore. Non ha partecipato l’Italia, l’eliminazione agli spareggi della squadra di Roberto Mancini è stata dolorosissima.

Il calcio continua a programmare il futuro con l’obiettivo di migliorare la competizione. E’ stato deciso di cambiare il format dell’edizione 2026 in Canada, USA e Messico e sarà il più grande della storia.

Il Mondiale 2026

Saranno 48 le squadre partecipanti, fra le quali 16 le europee (3 in più del solito), suddivise in 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Non è stata più presa in considerazione l’idea di creare 16 gironi da 3 per evitare “biscotti” e polemiche riguardanti l’ultima giornata di ogni mini-gruppo.

La fase a eliminazione diretta inizierà dai sedicesimi e non più dagli ottavi: si qualificheranno le prime 2 di ogni girone e le 8 migliori terze classificate. Il Consiglio della Fifa ha dato il via libera definitivo in Ruanda, a Kigali, dove si è riunito.

Saranno 104 le partite da disputare in 39 giorni, il torneo durerà circa una settimana in più del previsto.