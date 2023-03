La moglie entra in topless, l’ex Inter Brehme riprende tutto | VIDEO

SportFair

Andreas Brehme è stato un ottimo calciatore, anche con un passato in Italia con la maglia dell’Inter. Un video del tedesco è diventato virale sui social, l’ex difensore ha infatti ripreso sua moglie in topless. L’ex terzino nerazzurro ha inviato sui social un video e in poco tempo è finito sul web, scatenando le reazioni degli utenti.

Andreas Brehme è un ex calciatore e allenatore tedesco, classe 1960. Giocava nel ruolo di difensore, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Kaiserslautern, Bayern Monaco, Inter e Saragozza. E’ stato un grande protagonista anche con la Nazionale tedesca, è stato campione del mondo nel 1990, vicecampione del mondo nel 1986 e vicecampione d’Europa nel 1992.

Poi ha intrepreso la carriera da allenatore. La prima avventura è stata al Kaiserslautern, poi Unterhaching e vice allo Stoccarda.

Brehme riprende la moglie in topless

Durante una registrazione nel suo appartamento sul lago di Garda, l’ex calciatore è stato disturbato dall’ingresso in stanza della moglie Susanne Schaefer. Il tedesco si è girato verso la donna e le riprese hanno mostrato Susanne in topless. Brehme si è poi giustificato: “ci ridiamo sopra. Ora il mondo sa che moglie fantastica ho. Non sarebbe dovuto succedere, ma posso solo farci una risata sopra”.

Da will man eigentlich nur ein Gruß von der Legende Andi Brehme..😔 pic.twitter.com/8hXoH10Chp — 𝐅𝐥𝐞𝐝𝐞𝐫𝐦𝐨𝐢𝐬 🦈 (@Fledermoisx) March 27, 2023