Miller il più veloce a Portimao: i 10 piloti che accedono alla Q2

Sono andate in archivio anche le seconde libere a Portimao, primo appuntamento del campionato di MotoGP. La situazione è ancora molto incerta, il campione del mondo in carica Bagnaia è considerato il favorito ma non sono da escludere sorprese. Sono tanti i piloti in grado di lottare per il titolo.

Continuano ad arrivare indicazioni in vista delle qualifiche e della gara sprint di sabato. Momenti di pauura durante le seconde libere. Prima le bandiere rosso per un problema tecnico di tipo elettrico, poi per il grave incidente a Pol Espargaro.

Il più veloce nelle FP2 è stato Miller, qualificati alla Q2 delle qualifiche anche Vinales, Bagnaia, Marini, Martin, Quartararo, Zarco, Bezzecchi, A. Espargaro e Bastianini.