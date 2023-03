Domani la Milano-Sanremo: parterre stellare per la Classicissima

SportFair

La 114ª edizione della Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole si prospetta stellare grazie alla qualità dei nomi presenti in quella che è la prima Classica Monumento dell’anno. I 294 km da Abbiategrasso – alla prima storica partenza della Classicissima – fino a Sanremo vedranno tanti protagonisti del ciclismo mondiale darsi battaglia in una corsa come sempre aperta a molti scenari.

Il numero 1 sarà sulle spalle di Matej Mohoric, vincitore l’anno scorso grazie ad una discesa spericolata e spettacolare dal Poggio, ma tanti saranno i rivali del corridore sloveno della Bahrain Victorious a cominciare dal suo connazionale Tadej Pogacar e proseguendo con Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen e gli ex vincitori Julian Alaphilippe (2019) e Wout Van Aert (2020). Tra coloro che in passato hanno già trionfato nella Classicissima saranno al via anche Mark Cavendish (2009), John Degenkolb (2015), Arnaud Démare (2016), Michal Kwiatkowski (2017) e Jasper Stuyven (2021). Altri nomi attesi saranno Peter Sagan, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Filippo Ganna, Magnus Cort Nielsen, Sam Bennett, Cristophe Laporte, Alberto Bettiol, Biniam Girmay, Fernando Gaviria, Arnaud De Lie e Anthony Turgis.

Il percorso della Milano-Sanremo

La Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole 2023 parte da Abbiategrasso e, dopo aver percorso circa 30 km di strade pianeggianti ai margini del Ticino, rientra nel percorso classico a Pavia. Da lì che si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Ultimi km

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada

asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.

COPERTURA TV

La 114esima edizione della Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole potrà contare su una diffusione televisiva globale con oltre 200 paesi in collegamento.

In Italia, la prova maschile sarà seguita da Rai, con diretta dalle ore 09:50 alle 14 su RAI Sport HD e successivamente dalle ore 14 su Rai 2. La piattaforma Raiplay trasmetterà la diretta integrale della corsa.

Copertura capillare sulle piattaforme Warner Bros. Discovery, sia su quelle lineari – Eurosport – sia su quelle on-demand – GCN. Guardando in dettaglio la copertura nei paesi europei, la Classicissima sarà trasmessa in diretta in Belgio da RTBF e VTM e in Svizzera su SRG mentre il canale fiammingo VRT e il canale olandese NOS copriranno la corsa con diversi servizi.

Al di là dei confini europei, trasmissione live su JSports in Giappone. In tutti i paesi dell’Africa sub-sahariana, la copertura sarà garantita da Supersport, mentre in America Latina si potrà seguire la Classicissima su DirectTV.