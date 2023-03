Milan top, Conte flop: rossoneri ai quarti di Champions dopo 11 anni

SportFair

E’ grande Milan in Champions League, la squadra di Stefano Pioli ferma il Tottenham sullo 0-0 e vola ai quarti di finale della competizione. Buona prestazione dei rossoneri, un altro flop in Champions League per Antonio Conte.

La squadra di Stefano Pioli è reduce da un periodo troppo altalenante in campionato, anche il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League sono a rischio. In Champions League è un’altra storia. I rossoneri hanno eliminato una squadra molto insidiosa e in un ambiente caldissimo, nonostante la temperatura gelida: il Tottenham. Il Milan è riuscito a gestire il risultato dell’andata (1-0) e al ritorno ha disputato una partita attenta e senza rinunciare a pungere.

La partita

Antonio Conte torna in panchina e si schiera con Son e Kulusevski alle spalle di Kane, il Milan risponde con Diaz; Giroud, Leao e Messias. La prima occasione è proprio per l’ex Crotone, il tiro non è preciso. Si fa vedere Kane, è attento Maignan. Giallo per Conte. Si va all’intervallo sullo 0-0, i rossoneri non hanno concesso quasi nulla agli Spurs.

Il Milan va vicinissimo al gol in due occasioni, prima con Diaz e poi con Leao. Il Tottenham ci prova con Hojbjerg, il portiere Maignan è attento. I rossoneri ancora pericolosi con Diaz e Giroud. Al 77′ espulso Romero. Nel finale spreca Tonali, poi miracolo di Maignan su Kane e palo di Origi. Finisce 0-0, il Milan vola ai quarti di Champions League.