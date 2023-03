Miami, la pioggia non ferma Sinner: domina Ruusuvuori e vola in semifinale

SportFair

Jannik Sinner strepitoso, il tennista italiano si conferma in un periodo eccezionale e vola in semifinale al torneo di Miami. Il 21enne continua a portare sempre più in alto i colori italiani e si dimostra l’azzurro più forte del momento. Il numero 11 Atp gioca con una naturalezza impressionante nonostante la giovane età ed è migliorato tantissimo anche dal punto di vista fisico.

Niente da fare per Emil Ruusuvuori, il finlandese non è stato quasi mai in partita e il merito principale è stato di Sinner. La prima parte del match è relativamente equilibrata, poi l’italiano piazza il primo break sul 2-2 e il secondo sul 3-5. Il primo set si chiude 3-6.

Nel secondo set non c’è partita, solo l’interruzione di due ore per la pioggia ferma (solo per poco) Sinner. L’italiano torna in campo più aggressivo che mai e chiude 1-6. In semifinale dovrà vedersela contro il vincente tra Alcaraz e Fritz.