Miami Open, Sonego eliminato: Cerundolo vince in tre set

SportFair

Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Il tennista torinese, numero 59 del ranking ATP, ha ceduto in rimonta all’argentino Cerundolo.

Dopo un’attesa interminabile a causa della pioggia ed un trasferimento di campo, Cerundolo e Sonego si sono sfidati e in campo e l’argentino ha avuto la meglio, in rimonta. L’azzurro, infatti, si è aggiudicato il primo set, ma ha poi ceduto al suo avversario: la sfida è terminata dopo due ore e 3 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Per l’Italia, con l’eliminazione di Sonego e Martina Trevisan, resta in corsa al Miaim Open solo Jannik Sinner.