Un Sinner perfetto a Miami! Rublev dominato in due set: Jannik ai quarti

Un Jannik Sinner impeccabile questo pomeriggio al Miami Open: il tennista altoatesino ha dominato nella sfida contro il russo Rublev, valida per gli ottavi di finale del secondo Masters 1000 della stagione.

Sinner ha concesso davvero poco al suo avversario, battendolo per la terza volta. Al tennista italiano è bastata un’ora e 11 minuti di gioco per avere la meglio su Rublev, sconfitto col risultato di 6-2, 6-4. Per Sinner è la terza vittoria del 2023 contro un top-10.

Un Sinner dominante, giocherà adesso i quarti di finale del torneo di Miami, nei quali sfiderà uno tra Van De Zandschulp e Ruusuvuori.

Le parole di Sinner

“Si prova tutti i giorni di fare il meglio, Rublev non è mai un avversario facile. Oggi il mio livello è stato ottimo, mi sono sentito bene in campo. Oggi dal punto di vista del servizio è stata la partita in cui ho servito meglio e continuiamo così. Abbiamo cercato di giocare con la giusta tattica, bomba contro bomba, non è mai facile, ma oggi ho cambiato un po’ e sono soddisfatto. Non voglio parlare di tattica, ma ho cercato di essere più aggressivo di lui. Proviamo anche al prossimo turno di fare bene“, ha dichiarato Sinner a fine match.