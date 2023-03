SportFair

Esordio amaro per Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano, che sta affrontando un momento diffcile, non è ancora riuscito a trovare la strada giusta per rialzarsi.

Dopo l’eliminazione dal Challenger di Phoenix, Berrettini è uscito subito fuori di scena dal Miami Open, cedendo allo statunitense McDonald. Berrettini ha lottato in entrambi i set, ma si è arreso al suo avversario dopo due ore e 18 minuti di gioco col risultato di 7-6, 7-6.