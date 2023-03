Messi senza freni: il regalo ai compagni e allo staff dell’Argentina è da capogiro

SportFair

Lo scorso 18 dicembre l’Argentina è diventata campione del Mondo, vincendo i Mondiali del Qatar 2022 nella finalissima contro la Francia. Una vittoria pazzesca, che ha incoronato Messi The Goat: la Pulce ha conquistato l’unico trofeo che mancava nella sua carriera e per questo è grato anche a tutti i suoi compagni di squadra e allo staff dell’Argentina.

Per ringraziare tutti coloro che sono stati artefici del successo argentino, Messi ha deciso di regalare qualcosa di davvero speciale e… prezioso.

Il regalo di Messi

La star argentina ha commissionato ben 35 iPhone d’oro: dispositivi a 24 carati per ogni membro della Nazionale, facendoli consegnare sabato nel suo appartamento parigino.

Su ogni telefono ci sono incisi nome e numero del calciatore e logo dell’Argentina.

Ieri sera una fonte ha dichiarato: “Lionel voleva fare qualcosa di speciale e appariscente per celebrare il suo momento di maggior orgoglio. Si è messo in contatto con l’imprenditore Ben Lyons e insieme hanno ideato il design”.

Ben, CEO di iDesign Gold, ha dichiarato: “Lionel non è solo the Goat, ma è anche uno dei clienti più affezionati di IDESIGN GOLD e si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Ha detto che voleva un regalo speciale per tutti i giocatori e lo staff per celebrare la straordinaria vittoria, ma non voleva il solito regalo di orologi. Quindi, ho suggerito iPhone dorati con incisi i loro nomi e ha adorato l’idea“, ha spiegato.

Messi ha speso £ 175.000.