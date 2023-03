Troppo Medvedev per Djokovic: il serbo eliminato in semifinale a Dubai

SportFair

Semifinale di fuoco questo pomeriggio al Dubai Duty Free. Medvedev e Djokovic hanno regalato spettacolo in campo in un match strepitoso. E’ il russo, numero 7 al mondo, ad aggiudicarsi il pass per la finalissima del torneo in corso sui campi in cemento degli Emirati Arabi.

Una partita perfetta quella di Medvedev contro il numero 1 al mondo, una delle migliori della sua carriera: il russo ha trionfato contro Djokovic in un’ora e 34 minuti con un doppio 6-4.

La finalissima a Dubai sarà tutta russa: Medvedev sfiderà infatti il connazionale Rublev.

Le parole di Medvedev

“Sapevo che avrei potuto giocare al meglio, lui forse non ha giocato il suo meglio e anche quando giochi al meglio con lui potrebbe essere dura. Può capitare, sono contento di aver giocato ad un livello molto alto, ci sono state tante parità e ne sono uscito. Sappiamo che con Novak è tutto molto duro fisicamente, sicuramente lui non era felice di incontrare me e io non ero felice di incontrare lui. Dovrò giocare al meglio, penso che sarà una grande finale“, ha dichiarato Medvedev.