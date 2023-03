I fratelli Berrettini sorridono ad Acapulco: entrambi agli ottavi in Messico

SportFair

Esordio positivo per i fratelli Berrettini, entrambi nel tabellone principale del torneo ATP di Acapulco. Matteo Berrettini ha superato il turno a seguito del ritiro del suo avversario, Molcan. L’azzurro aveva vinto il primo set con un secco 6-0 ed era avanti 1-0 nel secondo. Dopo 45 minuti di gioco il suo avversario ha deciso di alzare bandiera bianca. Agli ottavi Matteo sfiderà Ymer.

Stessa sorte è toccata a suo fratello, Jacopo. Il tennista romano, numero 842 al mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP in corso sui campi in cemento della città messicana, grazie al ritiro del tedesco Otte. La partita si è interrotta al terzo set, con Berrettini in vantaggio: Otte si è ritirato dopo un’ora e 53 minuti di gioco con la sfida terminata col risultato di 3-6, 7-6, 2-1. Jacopo Berrettini sfiderà adesso De Minaur nel prossimo turno.