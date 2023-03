Matteo Berrettini ai quarti ad Acapulco, il fratello Jacopo fermato da De Minaur

SportFair

Ottavi di finale dolce-amari per la famiglia Berrettini ad Acapulco. Jacopo, numero 842 al mondo, fratello del più esperto Matteo, è stato eliminato nella notte dal torneo in corso sui campi in cemento della città Messicana.

Il tennista romano ha ceduto all’australiano De Minaur: la sfida è terminata dopo poco più di un’ora col punteggio di 6-1, 6-0.

Avanza invece Matteo Berrettini: il numero 24 al mondo ha auto la meglio sullo svedese Ymer, staccando il pass per i quarti di finale. La sfida è terminata con un doppio 6-3 dopo un’ora e 36 minuti di gioco. Ai quarti Berrettini sfiderà Rune.