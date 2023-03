WrestleMania 39: da Reigns vs Cody al ritorno di Cena, tutta la match card

SportFair

È partito il countdown verso le due serate più importanti dell’anno in casa WWE. WrestleMania Goes Hollywood (WrestleMania 39), che si svolgerà al SoFi Stadium di Los Angeles nelle due notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile, ha una match card piena di sfide straordinarie, che si alterneranno fra la night 1 e la night 2. Ecco le sfide imperdibili di WrestleMania 39.

United States Championship (Night 1) Austin Theory vs John Cena: il nuovo che avanza contro l’uomo simbolo della WWE per due decadi. Austin Theory cerca la vittoria che lo porterebbe nella stratosfera, Cena vuole riprendersi il titolo che ha prima lanciato la sua carriera e che poi ha rafforzato la sua leggenda quando lo difendeva nelle open challenge. Un confronto generazionale da non perdere.

Seth Rollins vs Logan Paul (Night 1): l’influencer ha voltato nuovamente le spalle al pubblico dopo la parentesi da buono nella rivalità con Roman Reigns. Paul ha stuzzicato Rollins alla Royal Rumble e ha proseguito nelle settimane successive. The Visionary contro Logan promette spettacolo, in un match tra due esperti in acrobazie sul ring.

Trish Stratus, Lita & Becky Lynch vs Damage CTRL (Night 1): la faida prolungata fra Bayley e Becky Lynch ha portato al ritorno delle due leggende al femminile più influenti e importanti della storia della WWE. Trish e Lita ora sono al fianco dell’irlandese e formeranno un trio delle meraviglie per sbarazzarsi definitivamente del gruppo composto dalla stessa Bayley, Dakota Kai e IYO SKY.

WWE SmackDown Women’s Championship (Night 1) – Charlotte Flair vs Rhea Ripley: l’australiana, membro del Judgment Day, può riscattare la sconfitta di WrestleMania 36 contro Flair. Partita con il numero 1, Rhea ha vinto la Royal Rumble femminile con una clamorosa dimostrazione di forza: ora manca il passo finale, quello di battere la donna più vincente degli ultimi anni.

WWE Undisputed Universal Championship (Night 2) – Roman Reigns vs Cody Rhodes: oltre 900 giorni di dominio incontrastato per il capo tribù, che vuole cementificare ancora di più la sua leggenda nel Main Event della seconda serata. Contro c’è un Cody desideroso di conquistare quel titolo mai vinto dal padre Dusty. Vincitore della Royal Rumble 2023, Rhodes è tornato in WWE un anno fa e ha sconfitto 3 volte su 3 Seth Rollins dopo match meravigliosi. Ora Cody vuole salire sul tetto del mondo battendo la più grande Superstar WWE.

Hell in a Cell Match – Edge vs Finn Balor: atto conclusivo di una rivalità lunga un anno. Per distruggere il Judgment Day, la sua stessa creazione, The Rated-R Superstar ha bisogno di superare il Finn Balor in versione demone, all’interno della gabbia d’acciaio. Possibile il coinvolgimento di Damien Priest, altro membro della fazione che lo scorso anno favorì Edge contro AJ Styles.

Undisputed Tag Team Championship – The Usos vs Sami Zayn & Kevin Owens: la rincorsa di Sami Zayn per ritrovare se stesso e la sua vera famiglia è giunta al culmine. Non è più Sami Uso, ma è l’uomo che ha ritrovato “il fratello” di una vita. A WrestleMania Zayn e Owens avranno l’occasione di interrompere il regno di coppia più dominante dell’era moderna, contro Jimmy e Jey.

Father vs Son – Rey vs Dominik Mysterio: forse la sfida più sentita di tutta WrestleMania 39. Dominik si è ormai ribellato da mesi, offendendo ripetutamente suo padre e rinnegando la leggenda di Rey, che entrerà nella Hall of Fame 2023. Il campione mascherato ha cercato di rifiutare la sfida per diverse settimane, fino a quando Dominik non se l’è presa anche con la madre e con la sorella. A quel punto Rey ha ceduto e sarà papà contro figlio a WM 39.

Gli altri match:

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair vs Asuka

Intercontinental Championship: Gunther vs Drew McIntyre vs Sheamus

Single Match: Brock Lesnar vs Omos

Fatal 4-Way Tag Team Match: Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs Chelsea Green & Sonya Deville vs Natalya & Shotzi vs Ronda Rousey & Shayna Baszler

Fatal 4-Way Tag Team Match: Braun Strowman & Ricochet vs Street Profits vs Alpha Academy vs Viking Raiders

Per vedere WrestleMania 39 basta iscriversi sul WWE Network e seguire tutti i contenuti attraverso pc, smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo elettronico.