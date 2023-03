Cancro sconfitto, Navratilova torna a sorridere: “pensavo che non sarei arrivata a Natale”

SportFair

Splendide notizie dal mondo del tennis- Martina Navratilova ha raccontato a TalkTv di aver sconfitto il cancro. “Per quanto mi hanno detto, sono pulito dal cancro“, ha dichiarato la campionessa di 59 titoli del Grande Slam in un’intervista a Piers Morgan.

L’ex tennista ha sconfitto cancro alla gola e al seno dopo che le era stata diagnosticata la prima fase lo scorso gennaio. Considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, Martina torna a sorridere dopo aver attraversato un momento molto delicato della sua vita, durante il quale si è sottoposta per due settimane a radioterapia preventiva.



Una malattia che gli ha anche fatto rimandare i suoi progetti di adottare un bambino con sua moglie, Julia Lemigova: “sono stata presa dal panico per tre giorni pensando che non avrei visto il prossimo Natale. Mi è venuta in mente la lista delle cose che volevo fare. E questo può sembrare molto superficiale, ma ero tipo ‘Ok, quale macchina voglio davvero guidare se vivo tipo un anno?’”

“Mi sono accorta che il mio linfonodo sinistro si stava ingrossando e ho pensato che fosse per un fuoco di Sant’Antonio vaccino che mi era stato somministrato una settimana prima. Ma un paio di settimane dopo non stava andando giù, così ho chiamato il dottore”, ha aggiunto, raccontando di come ha scoperto il nuovo male, dopo aver già vissuto un’esperienza simile oltre 10 anni fa.

“È stato il più difficile, perché la prima settimana ho fatto chemio e radiazioni contemporaneamente. Quando inizi a sentirti male, non sai se è per la chemio o per i protoni. Non ho sentito il protone fino alla terza settimana, ma poi ti fa male la bocca e ti si chiude la gola. Tutto era gonfio e molto scomodo, e il protone rende strana la saliva. Non assapori davvero le cose correttamente. La chemioterapia fa la stessa cosa con la tua gola, ma poi la lascia secca. Quindi vieni colpito dappertutto e non credo che i dottori facciano un buon lavoro nel dirti come ti colpirà”, ha aggiunto.