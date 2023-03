Marc Marquez è tornato! Pole super a Portimao, beffato Bagnaia

SportFair

Adesso si fa sul serio. Sono andate in archivio anche le qualifiche a Portimao, primo appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione preannuncia grande spettacolo, sono tanti i piloti in grado di lottare per il titolo e il favorito alla vittoria è il campione del mondo Bagnaia.

Out Pol Espargaro, vittima nelle prove libere di ieri di un grave incidente. Il miglior tempo in Q1 è stato realizzato da Marc Marquez in 1:37.675, poi Oliveira (+0.174), Alex Marquez (+0.295) e Joan Mir (+0.389). Settimo Franco Morbidelli che scatterà dunque 17°.

Spettacolo nei minuti finali per la pole. Partirà in prima posizione Marc Marquez, autore di un giro finale impressionante. In seconda posizione Bagnaia, poi Martin e Oliveira.

La griglia di partenza a Portimao

1ª fila: 1. M.Marquez, 2. Bagnaia, 3. Martin

2ª fila: 4. Oliveira, 5. Miller, 6. Bastianini

3ª fila: 7. Vinales, 8. Bezzecchi., 9. Marini

4ª fila: 10. Zarco, 11. Quartararo., 12. A.Espargaro

5ª fila: 13. A. Marquez, 14. Mir., 15. Binder

6ª fila: 16. Rins, 17. Morbidelli., 18. Nakagami