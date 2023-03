Malore in diretta: momenti di paura per il Kun Aguero | VIDEO

SportFair

La vita del Kun Aguero è cambiata completamente dopo il malore durante una partita di calcio, l’argentino è stato costretto a ritirarsi a causa di un’aritmia cardiaca e la decisione del Kun è stata quella di anticipare l’addio al mondo del pallone. Al calciatore era stata diagnosticata proprio una aritmia cardiaca ed è stato successivamente operato con l’inserimento di un chip sul muscolo cardiaco per monitorare i battiti.

L’ex attaccante continua ad essere un protagonista sui social, proprio durante una diretta su Twitch ha accusato un malore. Mentre commentava in studio con Ibai Llanos, il Kun si è portato la mano sul petto ed è rimasto in silenzio. “Cosa c’è che non va?”, ha chiesto Ibai. Aguero ha subito afferrato il cellulare per monitorare i battiti: “penso di avere una mini-aritmia”, la risposta dell’argentino. “Vuoi che andiamo da un dottore?”, la domanda. “No, no”, risponde Aguero. Per fortuna si è trattato solo di un forte spavento, Aguero si è ripreso senza conseguenze.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. “¿Quieres que vayamos al médico?” pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023