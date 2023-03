L’Italia può qualificarsi a EURO2024 anche da ultima del girone: il regolamento

SportFair

Continua il progetto di rinascita della Nazionale italiana, la squadra di Roberto Mancini è reduce da due prestazioni altalenanti nelle prime gare delle qualificazioni a EURO24. Gli azzurri non potranno fallire l’obiettivo, dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.

Nella prima partita è arrivata la sconfitta contro l’Inghilterra, poi il successo con Malta. Le prestazioni non sono ancora entusiasmanti, le certezze sono ancora poche ma le prospettive sono interessanti.

In particolar modo si è messo in mostra Retegui, attaccante del Tigre in grado di rappresentare il futuro della Nazionale italiana e sono tanti i giovani in grado di prendere la squadra per mano. Adesso Mancini dovrà preparare la Nations League e poi le altre partite di qualificazione a EURO2024.

EURO2024, l’Italia può qualificarsi arrivando ultima nel girone

L’Italia è stata inserita nel Girone C con Inghilterra, Ucraina, Malta e Macedonia del Nord, la squadra più insidiosa alla corsa al secondo posto è l’Ucraina. Il regolamento è veramente bizzarro, gli azzurri potrebbero qualificarsi anche da ultimi del girone.

L’unica squadra certa della qualificazione è la Germania, come paese ospitante. Gli altri 20 posti saranno assegnati alle squadre che arriveranno ai primi due posti dei gironi, più tre attraverso gli spareggi.

L’Italia avrà comunque la possibilità di qualificarsi agli Europei attraverso gli spareggi. A questa fase hanno diritto di partecipare le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C dell’ultima Nations League. Gli azzurri hanno vinto il girone, collezionando 11 punti. Poi Ungheria, Germania e Inghilterra. L’Italia, in ogni caso, avrebbe la possibilità di giocare gli spareggi per volare a EURO2024. Ma è un’eventualità che Mancini non vuole nemmeno prendere in considerazione.