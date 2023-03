Leclerc non scende in pista per l’ultimo tentativo: la verità dal monegasco

SportFair

Sono arrivate subito le reazioni dopo le qualifiche in Bahrain, primo appuntamento del campionato di Formula 1. La pole position è stata conquistata da Max Verstappen, il campione del mondo in carica ha fatto registrare il tempo più veloce. Al secondo posto Perez, poi Leclerc e Sainz.

Il monegasco non è sceso in pista per l’ultimo tentativo: “non c’è stato alcun problema: eravamo in lotta per la pole ed era una sorpresa per noi, non me l’aspettavo dopo i test e le prove libere. Abbiamo trovato il passo giusto per le qualifiche, mentre per quello gara siamo ancora indietro rispetto alla Red Bull. Abbiamo preferito partire terzi con gomma nuova piuttosto che primi o secondi con quelle usate”.

“La Aston Martin è davvero molto veloce, lo stesso vale per la Mercedes, noi siamo molto più vicini di quanto ci aspettassimo il che ci dà una prospettiva incoraggiante, guardiamo con ottimismo alle gare. In gara sembriamo più deboli; avere una gomma nuova ci aiuterà quindi vedremo, ma sicuramente la direzione è quella giusta”.

Sorpreso Max Verstappen: “sono molto contento di questo risultato, sinceramente non è stato un weekend semplice perché non mi sono trovato subito bene con la macchina. Fortunatamente, lavorando sull’assetto, abbiamo un po’ risolto i nostri problemi e la prestazione è stata ottima. Questo risultato un po’ mi sorprende”.

Deluso Carlos Sainz: “dopo i test speravo di più, ma dopo la giornata di ieri oggi mi stavo ancora riprendendo. Oggi è stato un po’ meglio, ma mi aspettavo di più. Per domani la differenza sarà il degrado, questa è una pista complicata e le gare sono lì per essere fatte. Ci proveremo con la strategia, Aston Martin sarà forte e noi ci proveremo. Sarà divertente, la qualifica è stata tirata e tutti erano allo stesso livello. Domani in gara sarà difficile, saremo tutti lì e sicuramente ci divertiremo”.