Ferrari, così non va! Leclerc chiede un colloquio con Elkann

Clima teso in casa Ferrari. La stagione 2023 di Formula 1 non è iniziata col piede giusto per il team di Maranello, con Leclerc costretto al ritiro a seguito di un improvviso calo di potenza e Sainz quarto al traguardo.

Il monegasco della Ferrari non ha intenzione di vivere una stagione intera fatta di problemi e difficoltà e sin dai test pre-stagionali, durante i quali ha discusso a lungo con Sanchez, dimessosi nei giorni scorsi.

La situazione in casa Ferrari è complicata e Leclerc vuole garanzie e certezze. Per questo motivo il monegasco ha chiesto un colloquio con John Elkann, presidente della Rossa, a Maranello. Con ogni probabilità Leclerc vorrà condividere con Elkann il suo punto di vista e chiedere certezze per il resto della stagione e non solo, considerando che il suo contratto scade nel 2024.