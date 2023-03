Il labiale di Serra: la frase che ha fatto infuriare Mourinho | VIDEO

SportFair

E’ stata aperta un’inchiesta sulla partita Cremonese-Roma, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A e in riferimento alla tensione tra il quarto uomo e l’allenatore Mourinho. La gara si è conclusa sul 2-1 con i gol Tsadjout, Spinazzola e Ciofani sul calcio di rigore. La sconfitta potrebbe avere conseguenze in casa Roma, la corsa ad un posto Champions League rischia di allontanarsi. Prima storica vittoria della Cremonese in campionato.

La partita ha fatto anche molto discutere per un battibecco tra l’allenatore José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra. Lo Special One è stato espulso, poi sono arrivate le accuse del tecnico portoghese. “Chi mi conosce da anni sa che sono emotivo, ma pazzo no. Quel tipo di reazione c’è stata perché mi è stato detto qualcosa di grave, bisogna capire se si potrà fare qualcosa dal punto di vista legale, gli arbitri mi hanno detto che non c’è la registrazione di quello che mi ha detto Serra, voglio sapere se i signori della Procura federale che sentono tutto hanno capito qualcosa”.

La frase di Serra a Mourinho

La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul caso, saranno ascoltati l’allenatore della Roma e il quarto uomo. Sui social circola un video con il labiale di Serra nei confronti dell’allenatore della Roma. Incertezza sulla prima parte della frase: “ti stanno prendendo tutti per il c**o”, è l’interpretazione sui social, poi Serra sembra effettivamente urlare “vai a casa, vai a casa”.