Semafori spenti! La partenza del GP del Bahrain | VIDEO

Basta attese! Dopo un weekend di prove libere e qualifiche e soprattutto tanto spettacolo e forti emozioni, inizia ufficialmente la stagione 2023 di Formula 1, col GP del Bahrain al via.

La Red Bull è ancora la squadra da battere, con Verstappen e Perez in prima fila sul circuito di Sakhir, seguiti dai piloti Ferrari. Occhi puntati sulla sorpresa Aston Martin e su Fernando Alonso che ha ben figurato nei giorni scorsi.

L’attesa è terminata: i semafori si sono spenti ed il GP del Bahrain.

La partenza

Verstappen senza problemi al via, aggressive le Ferrari con Leclerc che si è preso di prepotenza la seconda posizione, lasciandosi alle spalle Perez e Sainz. Buona partenza per Lewis Hamilton. Contatto tra le due Aston Martin al via.