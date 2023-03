La maledizione di Kim Kardashian: il PSG perde in casa dopo 715 giorni

SportFair

Kim Kardashian è nella bocca di tutti gli appassionati di calcio per una insolita… maledizione. La star e modella ha assistito giovedì all’eliminazione dell’Arsenal dall’Eruopa League e nel weekend è stata ospite di un altro club, che ha collezionato un brutto ko.

Dopo la partita alcuni tifosi scontenti dell’Arsenal hanno implorato la 42enne di non tornare mai più negli Emirati, scherzando dicendo che è “maledetta”. E domenica i fan hanno scherzato sul fatto che la “maledizione” di Kim K è continuata dopo che il PSG è stato battuto 2-0 in casa dal Rennes con la star presente allo stadio.

I parigini hanno perso in casa in campionato per la prima volta in 715 giorni, interrompendo così una lunga serie di 35 vittorie casalinghe consecutive.

Kim è stata vista in tribuna con in mano una maglia di Neymar. I fan non sono riusciti a trattenersi e sui social hanno scherzato sulla maledizione di Kim.