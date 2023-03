Kyle Walker nello scandalo: mostra il pene al bar e palpeggia una donna | LE IMMAGINI

SportFair

Kyle Walker finisce nuovamente nello scandalo in Inghilterra. Il calciatore del Manchester City è stato filmato mentre si spogliava in un bar mostrando le sue parti intime, ballava ubraico e baciava una donna che non è sua moglie.

Il Sun ha pubblicato in esclusiva un piccolo frammento del video, registrato domenica pomeriggio e che potrebbe portare la polizia ad aprire un’indagine per atti osceni, col rischio di una pena massima di due anni di carcere.

Nelle immagini pubblicate dai media, si può vedere come Walker si abbassi i pantaloni per mettersi in mostra tra le risate dei suoi compagni. Una delle donne del suo gruppo ha indicato il giocatore iniziando a ridere, e pochi minuti dopo l’inglese ripete lo stesso gesto a pochi metri da due donne diverse, per poi avvicinarsi a loro a stringere la mano educatamente. Tutto il contrario di quanto ha fatto in seguito con una delle sue amiche: le ha palpato i seni in mezzo al bar e poi l’ha baciata.

L’episodio risalirebbe a domenica scorsa, 24 ore dopo la vittoria del City sul Newcastle. Guardiola ha concesso ai giocatori due giorni liberi e Walker sembra non aver perso tempo.

Poco dopo le 19:00, Walker ha pagato il conto di quasi 300 euro, anche se aveva bisogno dell’aiuto di un suo amico per trovare il portafoglio: “le immagini sono davvero inquietanti. La donna con cui Walker è non è sua moglie, ma si allunga e le tocca i seni. Ti chiedi se potrebbe essere peggio, e poi sporge il suo pene in piena vista del bar e delle donne con cui è. È molto preoccupante“, ha detto una fonte dello stesso tabloid.

I precedenti di Kyle Walker

Così, Kyle Walker aggiunge un nuovo scandalo alla sua lunga carriera . Il calciatore ha una relazione sin dalla giovinezza con Annie Kilner e insieme hanno tre figli, ma dal 2017 non ha smesso di fare notizia. Nel 2019 Annie lo ha lasciato dopo che una star televisiva, Laura Brown, ha dichiarato di aver avuto rapporti con il giocatore nella sua Bentley. Walker è stato perdonato, ma nel 2020 ha fatto di nuovo colpo quando Lauryn Goodman ha rivelato che stava aspettando suo figlio. Walker si è trasferito in un appartamento e pochi giorni dopo è venuto alla luce che aveva infranto le regole del blocco per una sessione di sesso di quattro ore con due donne. Annie lo ha perdonato di nuovo e l’anno scorso si sono fidanzati.

