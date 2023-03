Kiyine miracolato: incidente da paura! L’auto prende il volo e sfonda un muro

Davvero incredibile quanto accaduto nelle strade di Liegi, dove il calciatore Sofian Kiyine è stato protagonista di un incidente stradale spaventoso.

Il centrocampista belga, ex giocatore di Venezia, Salernitana e Chievo, stava andando a tutta velocità quando ha colpito una rotonda e la sua vettura è letteralmente decollata.

L’auto di Kiyine ha fatto un volo di diversi metri per poi finire contro il muro di palazzetto, sfondandolo prima di atterrare brutalmente a terra. L’OH Leuven, attuale squadra di Kiyine ha fatto sapere che il calciatore non è in pericolo di vita e che non sono state coinvolte altre persone.