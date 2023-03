Keita-Wanda Nara: è finita con la moglie? Sui social gli indizi

SportFair

A gennaio ha fatto scalpore lo scoop riguardante un presunto flirt tra Wanda Nara e Keita Baldè, che si sarebbero incontrati a Dubai. Il senegalese nato in Catalogna era compagno di squadra di Mauro Icardi all’Inter ed era sposato da appena otto mesi: “questo calciatore conosce Wanda, c’è una cotta e lui va a Dubai per giocare una partita e lei scappa a trovarlo . Mi dicono che hanno soggiornato in un hotel di lusso”, ha rivelato Jordi Martín nel programma argentino ‘Intruders’.

Da ogni parte sono arrivate smentite pubbliche, con Simona Gualtieri, moglie di Baldè che non ci ha pensato due volte prima di attaccare Wanda Nara.

Sembra però che lo scoop abbia creato un po’ di scompiglio in famiglia e che Keita e Simona Guatieri abbiano rotto. I due non si seguono più sui social e la modella non era presente lo scorso fine settimana alla festa di compleanno del calciatore.

In vari media argentini e anche sulla televisione del paese, sono trapelati alcuni audio che Baldé avrebbe inviato a Wanda Nara in pieno scandalo. “Ho sofferto molto in questo periodo senza sapere come stavi, come stavi, cosa ti stava succedendo. Se vedo che la gente parla male di te o che inventa cose, non mi piace. Non tutti possono conoscere la persona fantastica che sei e il cuore che hai. Sei fantastica, sei una donna meravigliosa, davvero, hai un cuore incredibile”, avrebbe detto Keita a Wanda Nara.

Inoltre, in molti hanno notato un dettaglio al collo di Wanda Nara e Simona Guatieri: entrambe hanno indossato lo stesso ciondolo, un fiore verde di Van Cleef & Arpels che ha un prezzo di 3.450 euro.