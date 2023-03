Un Angel contro il Friburgo: il solito Di Maria regala la vittoria alla Juventus

SportFair

Si è conclusa un’altra giornata europea, ancora grandi soddisfazioni per le squadre italiane. Dopo il successo della Roma contro la Real Sociedad, sono arrivate prestazioni importanti anche di Juventus e Fiorentina.

Il solito Angel Di Maria trascina la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, importante passo in avanti dei bianconeri verso la qualificazione ai quarti di finale. La qualificazione è ancora apertissima, il Friburgo si è confermata una squadra molto insidiosa. In giornata è scoppiato il caso Pogba, il centrocampista francese non è stato convocato per un ritardo in ritiro.

La Juventus si schiera con il 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Vlahovic. Un’altra brutta prestazione per il serbo, in evidente difficoltà dal punto di vista fisico e oggi anche tecnico. I tedeschi rispondono con Sallai, Holer e Grifo. Nel primo tempo ritmi bassi, Allegri costretto al cambio per l’infortunio di Alex Sandro. Non si registrano grosse occasioni da gol.

Al 53′ la partita si sblocca, l’autore è il solito Angel Di Maria: inserimento perfetto dell’argentino, colpo di testa e Juventus in vantaggio. Al 62′ Holer pareggia i conti ma il gol viene annullato per un tocco con le mani di Ginter. Nel finale infortunio al ginocchio per Chiesa. Finisce 1-0.

Successo anche della Fiorentina in Conference League contro il Sivasspor. Tanto possesso palla per i viola, ma il risultato non si sblocca. Al 69′ è Barak a siglare il gol del definitivo 1-0. La squadra di Italiano dovrà confermare il vantaggio nel match di ritorno.