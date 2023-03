Juventus, trovata la chat Whatsapp dei dirigenti sulla ‘carta Ronaldo’

SportFair

Si decide il futuro della Juventus, dentro e fuori dal campo. E’ pronta a partire l’udienza preliminare sull’inchiesta Prisma, il riferimento è allo scandalo delle plusvalenze fittizie e alla manovra degli stipendi. Nel primo caso sono finite nel mirino alcune trattative di calciomercato concluse tra Juventus e altre squadre (Atalanta, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo), sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio.

Nel secondo caso indagine anche sulla manovra stipendi. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid. I calciatori avrebbero rinunciato solo ad una mensilità e non a quattro come comunicato ufficialmente dalla Juventus.

La carta Cristiano Ronaldo

Arrivano aggiornamenti importanti anche sulla famosa ‘carta Cristiano Ronaldo’. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ all’interno degli atti integrativi depositati dai magistrati emerge una chat tra i dirigenti bianconeri (Morganti, Cherubini e il legale Gabasio). Il 20 aprile Gabasio scrive: “il primo pronto per firmare è Cristiano”. Tre giorni dopo Morganti invia due messaggi nel gruppo con Gabasio e Cherubini.

Il primo alle 13.42: “Cristiano ha firmato”, un minuto dopo Morganti aggiunge: “ha una copia di tutti i documenti”. La conversazione viene conclusa da Cherubini alle 13.44: “bene”. Il sospetto della Procura è che si faccia riferimento all’accordo integrativo per la seconda manovra degli stipendi, la famosa ‘carta Ronaldo’, ritrovata però non compilata negli uffici torinesi. CR7 non avrebbe ancora ricevuto circa 19 milioni di euro.