Juventus, pugno duro contro Pogba: il provvedimento disciplinare

SportFair

E’ quasi tutto pronto per la partita di Europa League tra Juventus e Friburgo, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Pugno duro dei bianconeri e di Allegri, il centrocampista Paul Pogba è stato escluso dai convocati per motivi disciplinari.

Nell’ultima partita di campionato è arrivata la sconfitta all’Olimpico contro la Roma. La sfida dello Stadium si preannuncia già decisiva, i bianconeri avranno l’obbligo di disputare una prestazione all’altezza per avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale.

Pugno duro da parte di Massimiliano Allegri, il tecnico bianconero ha deciso di non convocare Paul Pogba per la partita di oggi. Il motivo? Un ritardo del centrocampista francese nel ritiro di ieri. Una decisione molto discutibile dell’allenatore della Juventus che ha deciso di privarsi di un calciatore molto importante e in una fase di recupero dopo un lungo stop.