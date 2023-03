Juventus-Friburgo, sospetto agghiacciante sull’assenza di Pogba | FOTO

SportFair

Si avvicina sempre di più Juventus-Friburgo, sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri non potrà permettersi un passo falso, la competizione europea è diventata infatti l’obiettivo primario del club bianconero.

La sconfitta in campionato contro la Roma rischia di complicare definitivamente la corsa Champions League, la Juventus dovrà puntare tutto sull’Europa League e provare ad alzare il trofeo. I bianconeri non potranno contare sulle prestazioni di Paul Pogba, secondo le ultime indiscrezioni il francese sarebbe stato escluso dai convocati per un ritardo durante il ritiro. Un provvedimento disciplinare condiviso da società e allenatore Allegri.

Il sospetto sull’assenza di Pogba

L’operatore di mercato ‘Salt and Pepper’ ha aggiornato sulla situazione e il sospetto è inquietante. “Non ci risulta nessun provvedimento disciplinare nei confronti di Pogba. Si parla di una nuova ennesima ricaduta fisica che si preferisce valutare nei prossimi giorni”, si legge sul profilo Twitter.