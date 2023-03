Juventus-Dybala, è battaglia: la richiesta di risarcimento ai bianconeri

SportFair

E’ sempre più alta la tensione tra la Juventus e Paulo Dybala, la vicenda è destinata a finire in Tribunale. Le richieste del calciatore della Roma sono il pagamento degli arretrati e il risarcimento per il mancato rinnovo del contratto. I bianconeri sono concentrati sulla stagione in corso con l’obiettivo di vincere l’Europa League e continuare la rimonta in campionato per la qualificazione alla prossima Champions League. Le vicende più delicate sono però quelle legate alle inchieste fuori dal campo.

E’ in arrivo l’udienza preliminare sull’inchiesta Prisma in riferimento allo scandalo delle plusvalenze fittizie legate dai rapporti di partnership con altre società italiana. I bianconeri rischiano un’altra penalizzazione. Infine l’indagine sulla manovra stipendi, quella considerata alla vigilia la più delicata. Anche i calciatori rischiano la qualifica da uno a due mesi.

Dybala fa causa alla Juventus

La vicenda tra Dybala e la Juventus è pronta a finire in Tribunale, il rapporto è ai minimi storici e la bellissima storia d’amore tra l’argentino ed i bianconeri è ormai un lontano ricordo. Il calciatore pretende circa 3 milioni di euro degli stipendi arretrati, in più sarebbe intenzionato a chiedere ai bianconeri un risarcimento del danno.

Con il trasferimento alla Roma, l’argentino avrebbe perso circa 50 milioni di euro. L’accordo verbale tra Dybala e la Juventus sul rinnovo era stato definito, mancava solo la firma. Poi il dietrofront dei bianconeri. La richiesta di risarcimento del danno di Dybala nei confronti della Juventus sarebbe di circa 5 milioni di euro, si tratta della differenza tra il contratto con la Roma e quello non concluso con il club bianconero. Più ovviamente gli arretrati di circa tre milioni di euro.