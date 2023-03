Le folli notti di Ja Morant, le FOTO con la spogliarellista e la pistola

SportFair

Ja Morant nello scandalo. Il cestista dei Grizzlies è finito nuovamente sotto i riflettori a causa dell’uscitadi alcune foto di alcune notti folli con spogliarelliste.

Il New York Post ha pubblicato delle foto di Morant con addosso una spogliarellista in perizoma e 50 mila dollari in banconote sparpagliati per tutta la stanza. Sembra che spogliarelliste e addetti ai lavori fossero spaventati dalla pistola portata con sè da Ja Morant, la stessa arma che il cestista ha poi mostrato sui social.

Le autorità hanno completato le indagini sul caso e hanno deciso di non sporgere denuncia contro Morant per mancanza di prove sostanziali.

Attualmente, Ja Morant si sta prendendo una pausa dai social media e dal mondo mentre lavora su se stesso per tornare nella società.

Il locale Shotgun Willies del Colorado è uno strip club di Glendale, in Colorado, dove Ja Morant ha filmato quel famigerato live streaming in cui ha mostrato una pistola.

Se filtraron imágenes de Ja Morant en el club donde ocurrió el escándalo con el arma. pic.twitter.com/vtkuvhcGmk — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) March 12, 2023