Ja Morant, ancora una pazzia: sui social con una pistola, sospeso dai Grizzlies

Ja Morant nella bufera. Il cestista NBA è stato denunciato per aver picchiato e minacciato con una pistola un ragazzino durante una partita di basket a casa sua nel Tennessee, ma non finisce qua.

L’NBA adesso indaga su Ja Morant per aver condiviso sui social una foto con in mano una pistola.

Le indagini

La lega ha aperto un’indagine sul giocatore dei Memphis Grizzlies per aver mostrato una pistola in una diretta su Instagram in uno strip club. Il club intanto ha deciso di sospenderlo almeno per le prossime due partite.

Il playmaker 23enne era a torso nudo in una discoteca: durante la diretta Instagram si vedevano passare donne senza maglietta alle sue spalle. Il video è diventato immediatamente virale e l’NBA ha deciso di aprire un’inchiesta.

Il portavoce NBA Mike Bass non ha esitato a commentare la questione: “siamo a conoscenza dei post sui social che coinvolgono Ja Morant e stiamo indagando“. La franchigia di Memphis non ha tardato ad annunciare la sospensione del giocatore per quanto accaduto.